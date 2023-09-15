У Києві масове "замінування" шкіл та ліцеїв [ Редагувати ]
У Києві вкотре відбулося масове "мінування" шкіл та ліцеїв міста.
Про це вранці, 15 вересня, повідомляють місцеві Telegram канали.
Зазначається, що учнів та вчителів екстрено евакуювали з приміщень і зараз вони перебувають на вулиці. Тим часом до навчальних закладів уже прямують піротехніки для проведення перевірки.
Зазначимо, що на момент публікації матеріалу інформацію про мінування ще не прокоментували у прес-службі поліції, ДСНС столиці, а також Київській міській державній адміністрації.
Варто додати, що у вересні це далеко не перший випадок із заявами про мінування. Подібне сталося 1 вересня. Тоді поліція Києва отримала повідомлення про те, що всі учбові заклади міста були нібито заміновані. Дітей та вчителів з метою безпеки евакуювали.
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