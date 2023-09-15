Європарламент визнав олександра лукашенка, самопроголошеного президента білорусі, на рівні з російським диктатором володимиром путіним, як осіб, що причетні до війни проти України.

Тепер з цього приводу виникла ініціатива в Європейському Союзі знаходити правові способи для конфіскації активів керівництва білорусі та передачі їх на реструктуризацію Україні, а також видачі міжнародного ордеру на лукашенка, так само, як це було зроблено у відношенні путіна. Про це повідомив Михайло Подоляк, радник Офісу президента 24 каналу.

За його словами, це важливі рішення Європарламенту.

Це політична фіксація статусу лукашенка. Ми пам'ятаємо, що до виборів 2020 року з лукашенком загравали певні політичні інституції, зокрема європейські, давали йому можливість почувати себе людиною, яка сидить на двох стільцях, бере щось в росії, про щось домовляється з Європою тощо, - наголосив радник ОП.

Проте, наразі юридичних рішень про це немає.