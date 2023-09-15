росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал у Новій Каховці [ Редагувати ]
15 вересня російські військові здійснили авіаудар на житловий квартал у тимчасово окупованому місті Нова Каховка. Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко "Суспільному".
За його словами, місцеві мешканці бачили проліт літака, який викинув авіабомбу на житловий район. Зафіксовано значні руйнування внаслідок атаки.
Коваленко також зазначив, що зараз район, в якому сталася атака, перебуває під контролем російських окупантів, які проводять огляд квартир та оцінюють наслідки.
У місцевих телеграм-каналах опублікували відео з наслідками удару.
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