Комітет Сенату США зі збройних сил розглядає питання національної безпеки, пов'язані з рішенням мільярдера Ілона Маска заблокувати свою приватну супутникову мережу Starlink у районі окупованого Криму. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами голови комітету Джека Ріда, повідомлення щодо використання Starlink виявили "серйозні питання відповідальності за національну безпеку, і це питання активно розглядається комітетом".

Комітет проводить ретельне обговорення цього питання з різних сторін, - сказав він.

Рід також відзначив, що комітет аналізує більший ринок супутникового зв'язку, укладені угоди з урядом та "важливу роль, яку відіграли Ілон Маск і його компанія" у цьому контексті.

Ні Ілон Маск, ні будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США, - додав Рід.

Нагадаємо, у біографії техномагната йдеться про те, що у 2022 році Ілон розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти Чорноморського флоту рф.

За словами його біографа Маска Айзексона, бізнесмен боявся, що росія сприйме атаку на свій флот у Криму як міні-Перл Харбор і застосує ядерну зброю.

Газета The New York Times опублікувала наприкінці липня матеріал про те, як мільярдер Маск став "домінуючою силою" у галузі технології супутникового інтернету на прикладі війни в Україні.