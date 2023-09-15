Дуда підтвердив, що зустрінеться із Зеленським: про що говоритимуть [ Редагувати ]
Президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Нью-Йорку стосовно непорозумінь з приводу експорту українського продовольства. Про це заявив президент Анджей Дуда під час інтерв'ю PAP.
Ми маємо намір зустрітися у Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським, - заявив Дуда.
Він підкреслив, що головною темою обговорення буде експорт українського зерна. Дуда підкреслив, що Польща не зацікавлена в тому, щоб українське зерно ввозилося на польський ринок.
Ми повинні відстоювати свої інтереси. … Те, що воно, [українське зерно] продається в Польщі, це абсолютно не в наших інтересах, це не в інтересах наших аграріїв. Ми повинні захищати свій ринок і ми це робимо, намагаючись допомогти Україні, - додав він.
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