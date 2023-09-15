Президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Нью-Йорку стосовно непорозумінь з приводу експорту українського продовольства. Про це заявив президент Анджей Дуда під час інтерв'ю PAP.

Ми маємо намір зустрітися у Нью-Йорку з президентом України Володимиром Зеленським, - заявив Дуда.

Він підкреслив, що головною темою обговорення буде експорт українського зерна. Дуда підкреслив, що Польща не зацікавлена в тому, щоб українське зерно ввозилося на польський ринок.