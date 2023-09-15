В Україні за підписання "Харківських угод" на користь росії судитимуть колишнього президента-втікача Віктора Януковича та експремʼєр-міністра Миколу Азарова. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх Президента України та очільника Уряду, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України).

Наразі встановлено, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції та Закону України "Про міжнародні договори України", 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту російської федерації на території України - АР Крим і м. Севастополі.

Азаров, у свою чергу, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих "Харківських угод" на користь російської федерації.