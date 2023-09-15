Підписання "Харківських угод": в Україні судитимуть Януковича і Азарова [ Редагувати ]
В Україні за підписання "Харківських угод" на користь росії судитимуть колишнього президента-втікача Віктора Януковича та експремʼєр-міністра Миколу Азарова. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх Президента України та очільника Уряду, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що їх підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України).
Наразі встановлено, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції та Закону України "Про міжнародні договори України", 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту російської федерації на території України - АР Крим і м. Севастополі.
Азаров, у свою чергу, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих "Харківських угод" на користь російської федерації.
Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ рф на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому - вторгнення збройних сил російської федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.
по темі
Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи за підозрою українського бізнесмена Ігоря Коломойського у відмиванні коштів
У четвер, 31 серпня, у Дніпровському суді обирають запобіжний захід патрульному, який тричі вистрілив у порушника ПДР, в результаті чого він загинув. Про те, що відомо станом на зараз, розповіла кореспондент "Інтера"
У четвер, 31 серпня, затриманий патрульний, що застрелив чоловіка у Дніпрі, заявив у суді, що з отриманою підозрою не погоджується взагалі.
Президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Нью-Йорку
У четвер, 14 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що відомо з приводу бюджету на наступний 2023 рік