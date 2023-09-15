Львівський міський голова Андрій Садовий розповсюджує цинічну дезінформацію в заяві про готовність міста поділитись з державою частиною ПДФО для потреб ЗСУ.

Про це заявив у своєму ФБ юрист, Голова комісії архітектури, містобудування та розвитку територій Львівської міськради Олексій Різник.

"Андрій Іванович, коли Ви планували віддати 2 мільярди, більшість з яких лежить на депозитах під проценти? Адже в березні Вам було це ще не зрозумілим. А взагалі, може досить дурити людей. "Лохів" серед Львів’ян не так багато!

І нехай голосування, коли Львівські депутати поділили 2 мільярди гривень на "бруківку і дерева", а не віддали на потреби ЗСУ залишиться на совісті кожного депутата, який проголосував "ЗА"", - написав депутат.

Реакцію Різника викликав пост Садового, в якому той стверджує про наміри виділити 2 млрд на потреби ЗСУ.

"Це все про цинізм, а от брехня полягає у наступному: сьогодні у своєму телеграм – каналі міський голова опублікував пост, де повідомив, що з міського бюджету він планував виділити 2 мільярди гривень на армію. І взагалі Львів готовий поділитись з державою частиною ПДФО, якщо ці кошти допоможуть нищити ворога", - написав депутат.

При цьому Різник нагадав, що Садовий тривалий час блокував будь-які ініціативи з виділення коштів міського бюджету на потреби ЗСУ.

"Ще на початку березня 2023 року, коли сесія Львівська міська рада затверджувала бюджет розвитку Львівської ОТГ, я вніс пропозицію на розгляд ради проте, аби погасити усі борги міста перед підприємцями, що становило близько 300 мільйонів гривень, і усі решта кошти віддати на потреби Збройних Сил України.

Тоді, міський голова Андрій Садовий, саркастично назвав мою пропозицію емоційно – цікавою та водночас не зрозумілою (дивитись відео).

Віддати кілька мільярдів із бюджету міста на ЗСУ, замість витрачати ці кошти на благоустрій, який в часі війни може зачекати - що тут не зрозуміло меру, так і досі не відомо", - обурився Різник.