У рівненській школі вчитель жорстоко побив учня (відео) [ Редагувати ]
На Рівненщині вчитель на уроці застосував фізичну силу до учня. Він жорстоко бив дитину ногами у всіх на очах. Відео інциденту опублікували на сторінці Instagram "Типове Березне".
Вчитель фізкультури б'є учня у Хотинській філії, - йдеться у повідомленні.
Заступник директора філії Валентина Дудар повідомила, що інцидент стався у перерві між заняттями.
За її словами, до керівництва закладу не надійшло жодних звернень від учнів, інших учасників освітнього процесу та батьків, про що повідомляє "Рівне Медіа".
Відомо, що директор відсторонив вчителя фізичної культури від проведення занять, і його замінили іншим викладачем. Проводиться службове розслідування.
"На даний момент ми спілкуємося з свідками, батьками та вчителем щодо цього", - додала Валентина Миколаївна Дудар.
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