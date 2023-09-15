Очікується, що країни "Великої сімки" анонсують введення заборони на імпорт російських діамантів протягом наступних двох-трьох тижнів. Ця заборона має набути чинності з початку січня.

Цю інформацію надає Sky News, посилаючись на висловлення представника бельгійського уряду. Зазначається, що лідери країн G7 обговорюють можливе розширення існуючих санкцій США проти російської компанії "АЛРОСА", яка є найбільшим світовим виробником діамантів.

Країни Великої сімки вже визначили принципи стосовно походження та якості діамантів, але наразі обговорюють докладні деталі цієї ініціативи, - заявив чиновник.

росія вважається одним із найбільших світових постачальників алмазів, і до сьогоднішнього часу цей сектор лишився поза рамками більшості санкцій. Згідно зі статистикою, у 2021 році росія експортувала 28,2 мільйона каратів алмазної сировини до Бельгії, що робить її провідною країною у цьому сегменті ринку. Послідовники в цьому рейтингу - Об'єднані Арабські Емірати і Індія.