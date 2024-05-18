Ситуація на фронті: Маляревич розповів, що відбувається на Харківщині [ Редагувати ]
У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич розповів про ситуацію на Харківщині.
Наша бригада перебуває на цьому відділку, були перекинуті оперативно. Ситуація наразі стабілізована, тривають активні бойові дії. Ворог не здобув жодних територіальних успіхів, наразі ситуація контрольована. 24/7 відбуваються штурми.
"Єдине, що хочу зауважити, що через те, що 7-8 км до кордону ворог відступає своїми пошматованими силами до себе в росію, перегруповується, повертається. Ми не можемо працювати американським озброєнням по території рф, це заборонено, це проблема. На інших відділках, Купʼянськ, Часів Яр...там ми працювали фактично по тиловому забезпеченню окупантів на території Україні. Тут ситуація більш важка", - сказав він.
по темі
У суботу, 18 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей
З 18 травня всім військовозобов'язаним необхідно оновити свої дані у військкоматах
Станом на пʼятницю, 17 травня, у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою
Військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг
Окупаційний керівник анексованого міста Развожаєв повідомив, що на повне відновлення електропідстанції знадобиться близько доби
Українські військові здатні зменшити кількість обстрілів Харкова авіацією окупаційної армії, але для цього їм потрібен дозвіл західних союзників на використання їхніх систем ППО у повітряному просторі росії