У кремлі заявили, що росія не підписувала військових угод з Кім Чен Ином [ Редагувати ]
Прессекретар російського лідера володимира путіна дмитро пєсков стверджує, що під час візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до росії не було укладено жодних угод у сфері оборони. Про це повідомляє російське видання "Інтерфакс".
Ні, ні на цю, ні на інші теми жодних угод підписано не було, не було таких планів, - сказав Пєсков, коментуючи заяви США та Південної Кореї про те, що співпраця Москви та Пхеньяну у військовій галузі порушує резолюцію Ради безпеки ООН.
Нагадаємо, країна-агресорка росія має серйозні проблеми із забезпеченням війни проти України. Зокрема, свідченням цього є візит лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до диктатора рф володимира путіна та звернення Москви за військовою допомогою.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у телеефірі "FreeДом".
по темі
Країна-агресорка росія має серйозні проблеми із забезпеченням війни проти України
У пʼятницю, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін відповідальний за загибель ватажка ПВК "вагнера" Євгена пригожина
Невідомий безпілотник зафіксували біля резиденції володимира путіна в Тверській області
На переговорах путін і Кім Чен Ин планують обговорити постачання артилерійських снарядів і протитанкових ракет з КНДР
Діалоги між росією та Північною Кореєю активно продовжуються