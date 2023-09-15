Прессекретар російського лідера володимира путіна дмитро пєсков стверджує, що під час візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до росії не було укладено жодних угод у сфері оборони. Про це повідомляє російське видання "Інтерфакс".

Ні, ні на цю, ні на інші теми жодних угод підписано не було, не було таких планів, - сказав Пєсков, коментуючи заяви США та Південної Кореї про те, що співпраця Москви та Пхеньяну у військовій галузі порушує резолюцію Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, країна-агресорка росія має серйозні проблеми із забезпеченням війни проти України. Зокрема, свідченням цього є візит лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до диктатора рф володимира путіна та звернення Москви за військовою допомогою.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у телеефірі "FreeДом".