Під час обшуків у Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Про це повідомляють ЗМІ.

Відомо, що він передбачає перейменування цих областей на так звані "краї", проведення на цих територіях "виборів", формування окремого "уряду та парламенту".

Документ від липня 2014. На ньому стоять підписи Віктора Медведчука та Шуфрича. Саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх покличуть.

Також стало відомо, що Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді за матеріалами СБУ.

Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків.

Досудове розслідування триває.