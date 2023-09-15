Глава міноборони рф сергій шойгу заявив, що Військово-морський флот росії до кінця 2023 року поповниться на 12 кораблів. Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Цього року в експлуатацію вже прийнято два кораблі, до кінця року надійдуть ще 12. Серед них фрегат "Адмірал Головко", ракетний підводний човен стратегічного призначення "Император Александр III", атомний підводний крейсер "Красноярск", - сказав шойгу.

Також він додав, що за останні 10 років ВМС росії поповнився більше ніж на 50 кораблів.