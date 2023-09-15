Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Про це Зеленський написав у своїх соцмережах.
"Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини. Вже є перший чіткий результат - історичний ордер на арешт путіна. Будуть і всі інші справедливі результати", - зазначив Зеленський.
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