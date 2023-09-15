У суді міста Дніпра відбулося слухання, під час якого вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу для жінки, яка була причетною до стрілянини з патрульними 29 серпня, внаслідок чого загинув чоловік. Вона перебувала в автомобілі.

За інформацією кореспондентів "Суспільного", прокурор запропонував обмеження волі у вигляді домашнього арешту з нічними обмеженнями (з 20:00 до 8:00) для підозрюваної. У свою чергу, підозрювана висловила прохання відпустити її під особисте зобовʼязання.

Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю, - сказала вона.

Також жінка повідомила, що патрульний не пред'явив їй своє службове посвідчення і наголосила, що вона не мала наміру втікати після зупинки автомобіля.

Суд частково задовольнив запит прокурора і обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб. Прокурори та підозрювана відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік.

Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.