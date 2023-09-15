Україна репатріювала тіла 51-го загиблого захисника на підконтрольну уряду територію. Про це йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Повідомляється, що передача загиблих відбулася завдяки спільній координаційній діяльності Координаційного штабу з питаньповодження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ і Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

Всього протягом двох років роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських військовослужбовців.