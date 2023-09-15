Прогноз погоди на вихідні 16-17 вересня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
Частину України накриють дощі з грозами на вихідних з 16 до 18 вересня. При тому місцями очікується туман.
Синоптики повідомляють, що наступні три доби переважно буде без опадів. Лише найближчої ночі на півдні та південному сході країни, а також у неділю та понеділок в Карпатах місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.
У західних та північних областях вночі та вранці прогнозується місцями туман.
Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів, а на Закарпатті та півдні країни, 18 вересня в західних областях +13 +18. Вдень температура повітря завтра буде +19 +24 градуси, а у південній частині, 17-18 вересня в більшості областей +22 +27.
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