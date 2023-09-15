Бельгія позичить свої літаки для навчання українців на F-16 [ Редагувати ]
Бельгія візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках "авіаційної коаліції", очолюваної Нідерландами і Данією.
Про це заявила міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер, передає Le Soir.
За її словами, 2024 року відомство надішле до Данії два літаки F-16 - двомісні навчально-тренувальні F-16B - для підвищення кваліфікації українських пілотів, а також загін із приблизно п'ятдесяти військовослужбовців, переважно технічного персоналу, який відповідатиме за розгортання літаків F-16.
Крім цього, шість українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання в Бельгії для подальшої підготовки українських пілотів та іншого персоналу.
Найближчими тижнями Міністерство оборони Бельгії також направить групу з трьох військовослужбовців до центру підготовки українських пілотів F-16 у Данії, яка надала для цих цілей свою авіабазу Скрідструп.
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