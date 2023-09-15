Давно хотіли спробувати дійсно зручний застосунок для операцій з валютою? Зустрічайте ZEN.COM, який від липня 2023 року представлено і в Україні. Завдяки застосунку, ви можете легко отримувати грошові перекази з-за кордону. Чому варто спробувати саме ZEN.COM та які ще інші можливості він дає — читайте далі.

Реєстрація у ZEN.COM для українців

Щоб стати клієнтом сервісу, завантажте на смартфон застосунок ZEN.COM та створіть персональний рахунок. Для цього введіть дані документа, що посвідчує особу (ID-картки чи паспорту для виїзду за кордон). Коли рахунок створено, у вас автоматично з'являється віртуальна картка ZEN MasterCard.

За потреби ви також можете замовити фізичні картки: їх виготовлять та доставлять протягом 5–7 робочих днів. Пересилання можливе територією країн Європейської економічної зони. З пластиковою ZEN MasterCard ви зможете знімати кошти та оплачувати покупки будь-де.

Кожна пластикова картка захищена за вимогами сертифіката Digital First: на поверхні немає жодних даних, які б могли використати шахраї (CVC-коду, номеру, терміну використання). Ця інформація доступна тільки тримачеві картки у застосунку.

Що отримує користувач ZEN.COM

Завантаживши застосунок на смартфон, ви одразу отримує доступ до:

банківських переказів;

обміну валюти за вигідним курсом;

онлайн-оплат;

замовлення фізичної картки для зняття готівки та традиційних розрахунків;

додавання картки до віртуального гаманця.

Все це робиться майже миттєво та без додаткових комісій, тому навіть у форс-мажорних ситуаціях все під контролем. ZEN MasterCard зручна у використанні для будь-яких ваших потреб.

Інші плюси роботи із ZEN.COM

Всі операції в застосунку здійснюються з одного рахунку. З ним ви можете обмінювати, переказувати чи знімати понад 29 валют. Тепер не потрібно відкривати окремі картки для євро, доларів, злотих тощо.

Щоб внести гроші на рахунок, користувач може:

поповнити його готівкою — через термінали Planet Cash та сервіс Paysafecash;

поповнити онлайн-переказом з іншої картки (VISA або MasterCard) чи рахунку.

Щоб поповнити через смартфон, зайдіть до додатка та виберіть відповідну функцію. Залишиться ввести суму та підтвердити операцію. За пересилання грошей знадобляться ПІБ отримувача та номер його рахунку чи картки. Кошти зараховуються миттєво.

Оцініть справжню швидкість та практичність фінансових операцій з валютою завдяки ZEN.COM. Завантажуйте застосунок вже зараз та спробуйте самі. Більше подробиць — на сайті zen.com.