Кабінет Міністрів України вніс у Верховної Раду проект державного бюджету на 2024 рік.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Наразі на сайті парламенту відсутні текст законопроекту та пояснювальна записка. Але раніше повідомлялося, що в бюджет на 2024 рік буде закладено 1 трильйон 685 млрд гривень на безпеку та оборону та майже 500 млрд гривень на соціальну сферу.