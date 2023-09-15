Кабмін вніс в Раду проект бюджету-2024 [ Редагувати ]
Кабінет Міністрів України вніс у Верховної Раду проект державного бюджету на 2024 рік.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Наразі на сайті парламенту відсутні текст законопроекту та пояснювальна записка. Але раніше повідомлялося, що в бюджет на 2024 рік буде закладено 1 трильйон 685 млрд гривень на безпеку та оборону та майже 500 млрд гривень на соціальну сферу.
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