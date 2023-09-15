Прикордонники знищили вантажівку з окупантами в Харківській області [ Редагувати ]
Сили оборони України виявили вантажівку з окупантами в Харківській області та знищили її. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
"Бійці "Сталевого кордону" знищили ворожу військову вантажівку", - йдеться у повідомленні.
"Втрати окупантів уточнюються", - додали у ДПСУ.
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