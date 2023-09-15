В ОП закликали ООН до "перезавантаження" [ Редагувати ]
Рада Безпеки ООН потребує "перезавантаження", що допоможе міжнародній інституції повернути свою репутацію.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Як відзначив Михайло Подоляк, перезавантаження Ради безпеки ООН, є першим кроком до:
- відновлення репутації глобальних інституцій;
- відновлення стабільності;
- зміцнення безпекового порядку.
"Нинішній склад органу та акредитованих "глобальних гравців" вже давно не відповідає реальному стану справ у сучасному світі, а інструмент непостійного членства не здатен виправити цю ситуацію. Багато регіональних гравців претендують на глобальне визнання, і вони мають на це свої причини", - відзначив Подоляк.
Водночас щонайменше одна країна, а саме Росія, займає місце в Раді безпеки ООН незаконно, завдяки чому активно торгує правом вето та підриває міжнародні права.
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