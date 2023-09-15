Єврокомісія скасувала обмеження на експорт українського зерна [ Редагувати ]
Єврокомісія сьогодні, 15 вересня, скасувала обмеження щодо експорту українського зерна.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Відомо, що ЄК вирішила не подовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Однак Україні необхідно дотримуватись певних правил.
"До цього моменту Україна з 16 вересня має запровадити заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів. Україна представить платформі план дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня", - заявили в Єврокомісії.
Також відомо, що Єврокомісія та Україна будуть відстежувати ситуацію навколо експорту зерна. При цьому в ЄК зауважили, що не будуть запроваджувати обмеження доти, доки "повною мірою діятимуть заходи, вжиті Україною".
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