Звіт про завершені операції та планування майбутніх: Зеленський збирав Ставку [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 15 вересня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Ставка.
Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок.
Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх.
Постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.
Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", - написав Зеленський.
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