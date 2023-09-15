В Україні подорожчають цигарки: коли і на скільки [ Редагувати ]
Кабінет міністрів планує збільшити акциз на цигарки на 20%. Про це йдеться у проекті бюджету на 2024 рік.
У документі пропонується збільшити специфічну ставку акцизу на цигарки з фільтром та без фільтра у 2024 році з 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.
Крім того, Кабмін пропонує на 20% збільшити мінімальне податкове зобов'язання щодо сплати акцизного податку - з 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 штук.
Це означає подорожчання сигарет щонайменше на 10 грн за пачку.
Водночас уряд планує зберегти ставку акцизу на лікеро-горілчані вироби на рівні 133,31 грн за 1 літр 100% спирту, на пиво - на рівні 59,82 грн 59,82 за літр 100% спирту.
Акциз на бензин Кабмін пропонує зберегти на рівні 213,5 євро за 1000 літрів, на дизельне паливо 139,5 євро, на скраплений газ - 52 євро.
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