Залужний і Буданов обговорили потреби ЗСУ з воєначальниками зі США та Британії (відео) [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з керівником ГУР Мінобоони Кирилом Будановим та іншими генералами провели зустріч з американськими та британськими воєначальниками. Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив у соцмережах.
"Зустріч із американськими та британськими партнерами. Широке коло питань, конструктивні переговори.
Детально ознайомив союзників із оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій.
Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини.
Також зупинилися на питаннях посилення нашої протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.
Окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі", - написав Залужний.
Переговори з американцями та британцями відбулися напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн", призначеної на 19 вересня. На ній Україну вперше представлятиме новий міністр оборони Рустем Умєров.
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