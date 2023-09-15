Кабінет міністрів вирішив у 2024 році змінити принцип індексації пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками розгляду проєкту бюджету на 2024 рік.

Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень.

З 1 березня 2019 року в Україні діє механізм щорічної індексації пенсій, згідно з яким розмір та порядок збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабміну.

Для проведення масових перерахунків жодних звернень не потрібно, вони відбуваються автоматично - всім з однієї дати та за однаковими правилами.

Першими індексуватимуть страхові пенсії - за віком, інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років.

Мінімальні страхові виплати перерахують чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Розміри таких виплат прив’язані до середньої заробітної плати за попередній рік.

Спеціальні пенсії, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо, проіндексують вже після закінчення воєнного стану.

Як проводять індексацію

Рівень інфляції за рік ділять на два. До цієї цифри додають половину середнього за три роки щорічного зростання зарплат. Отримана цифра у відсотках - рівень осучаснення пенсії.

При цьому індексуватимуть лише розрахункову частину виплати, тобто без урахування всіх можливих надбавок.