Вранці 16 вересня з Одеського морського порту вийшов балкер Puma. Це п'яте цивільне судно, яке наважилось скористатися новим транспортним коридором, відкритим після виходу рф з Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ще одне заблоковане через війну судно вийшло з порту та прямує встановленим тимчасовим коридором руху.

Балкер PUMA (Кайманові острови) сьогодні вранці вийшов з Одеського морського порту і зараз прямує до Босфору встановленим коридором руху суден. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпака", - написав Кубраков.

Балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року та не міг залишити порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря.

"Визначений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення.

Враховуючи блокування Зернової ініціативи те зростаючу потребу світу в українській продукції, Україна розглядає можливість використовувати його і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі зокрема збіжжя переважно до країн Африки та Азії", - написав глава Мінінфраструктури.

З 15 серпня тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Цей шлях вже пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE, балкери PRIMUS та ANNA-THERESA з OCEAN COURTESY 16, 27 серпня та 1 вересня відповідно.