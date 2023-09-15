Нестора Шуфрича відправили в СІЗО на 60 днів без права внесення застави [ Редагувати ]
Джерело: Ян Доброносов
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, СБУ вручила нардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" підозру у держзраді.
Шуфрича підозрюють у тому, що він систематично розповсюджував наративи кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, Україна та росія мають спільну історію, а українці та росіяни - нібито "один народ".
Таким чином Шуфрич намагався поширити проросійські настрої в українському суспільстві.
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