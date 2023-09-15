Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, СБУ вручила нардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" підозру у держзраді.

Шуфрича підозрюють у тому, що він систематично розповсюджував наративи кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, Україна та росія мають спільну історію, а українці та росіяни - нібито "один народ".

Таким чином Шуфрич намагався поширити проросійські настрої в українському суспільстві.