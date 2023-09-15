Прем'єр-міністром Латвії стала Евіка Сіліня [ Редагувати ]
Сейм Латвії затвердив новий уряд країни під керівництвом прем'єр-міністра Евікі Сіліні (партія "Нова єдність"). Про це повідомляє Delfi.
Сіліня змінює на посаді свого однопартійця - Кріш'яніса Каріньша, який обіймав посаду глави уряду з січня 2019 року до серпня 2023-го. Каріньш перейде на посаду глави МЗС Латвії.
До нової урядової коаліції увійшли партії "Нова Єдність", "Союз зелених і селян" та "«Прогресивні". У новому уряді більшість міністерських портфелів (8 із 15) дісталися "Новій Єдності". У "Союзу зелених і селян" та "Прогресивних" по чотири портфелі.
Новий уряд у Латвії не вдавалося затвердити кілька місяців. Урядова криза фактично почалася з висування та обрання президентом країни Едгара Рінкевича наприкінці травня.
Нагадаємо, Едгарс Рінкевичс 8 липня склав присягу президента країни й офіційно вступи на цю посаду на наступні чотири роки. Едгарс Рінкевичс став першим відкритим геєм на чолі держави не лише в Латвії, а й на території ЄС.
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