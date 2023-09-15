Байден зустрінеться з Зеленським 21 вересня [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку 21 вересня. Зустріч відбудеться у рамках Тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Про це на брифінгу повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
За його словами, Байден наступного тижня має намір також зустрітися з президентами Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії й Узбекистану.
Це буде перший в історії президентський саміт у форматі С5+1.
На саміті в Нью-Йорку Джо Байден планує провести зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.
Важливий візит Президента України до США прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак.
У розмові з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном обговорили майбутній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.
Також поінформував Джейка Саллівана про актуальну ситуацію на полі бою та успіхи сил оборони в деокупації українських територій.
Говорили про оборонні потреби України та можливості для посилення української армії.
Востаннє Джо Байден та Володимир Зеленський зустрічалися на саміті країн НАТО у Вільнюсі (11-12 липня). До цього президенти бачилися на саміті G7 у Японії (19-21 травня).
7 вересня Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який приїжджав із офіційним візитом до Києва. На зустрічі український президент поінформував Блінкена про ситуацію у зоні воєнних дій, а також обговорив із держсекретарем забезпечення оборони.
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