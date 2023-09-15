Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку 21 вересня. Зустріч відбудеться у рамках Тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Про це на брифінгу повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Байден наступного тижня має намір також зустрітися з президентами Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії й Узбекистану.

Це буде перший в історії президентський саміт у форматі С5+1.

На саміті в Нью-Йорку Джо Байден планує провести зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Важливий візит Президента України до США прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У розмові з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном обговорили майбутній візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Також поінформував Джейка Саллівана про актуальну ситуацію на полі бою та успіхи сил оборони в деокупації українських територій. Говорили про оборонні потреби України та можливості для посилення української армії.

Востаннє Джо Байден та Володимир Зеленський зустрічалися на саміті країн НАТО у Вільнюсі (11-12 липня). До цього президенти бачилися на саміті G7 у Японії (19-21 травня).

7 вересня Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який приїжджав із офіційним візитом до Києва. На зустрічі український президент поінформував Блінкена про ситуацію у зоні воєнних дій, а також обговорив із держсекретарем забезпечення оборони.