З листопада в налаштуваннях Telegram з'явиться функція гаманця TON (Telegram Open Network). Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

У своєму анонсі Павло Дуров розповів про торішній успіх платформи для аукціонів Fragment, створеної на базі TON.

Це мало феноменальний успіх. Telegram продав на аукціонах цифрових активів на суму 120 мільйонів доларів, а перші покупці деяких цифрових активів, пов'язаних з Telegram, таких як анонімні номери Telegram, побачили 27-кратне збільшення їх вартості лише за 9 місяців.

За словами Дурова, успіх Fragment продемонстрував потенціал розвитку концепції Web 3.0 у Telegram. Інтеграція криптогаманця у додаток дозволить розробникам запровадити сотні нових корисних функцій у месенджер, вважає засновник Telegram.

Функція криптогаманця Wallet стала доступна користувачам Telegram у січні 2022 року. Операції з купівлею-продажем криптовалюти відбувалися через Telegram-бот @wallet, за допомогою якого вже зараз у тестовому форматі можна побачити, як гаманець буде інтегрований у додаток.

Після оновлення месенджера у листопаді функція криптогаманця з'явиться у налаштуваннях кожного користувача за межами США та деяких інших країн.

TON - децентралізований блокчейн, створений братами Дуровими у 2018 році. Команда Telegram планувала створити платформу для додатків, як Google Play або App Store, завдяки якій користувачі змогли за допомогою криптовалюти Gram (пізніше TonCoin) оплачувати контент і підписки на сервіси, підтримувати авторів каналів Telegram і купувати реальні товари та послуги через ботів.

У 2020 році Комісія з цінних паперів США визнала токени Gram цінними паперами та заборонила їх випуск, через що проект продовжив своє існування як об'єднання незалежних розробників за межами США.

Нагадаємо, Telegram дозволив заводити акаунти без SIM-картки.