Американська інвестиційна компанія 777 Partners завершила операцію з придбання клубу Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) "Евертон".

У п'ятницю, 15 вересня, власник "Евертона" Фархад Моширі повідомив, що продав команду американському інвестиційному фонду 777 Partners.

Ані новий власник, ні колишній не повідомили фінансових деталей угоди. Джерела Reuters кажуть, що клуб продали за 550 млн фунтів стерлінгів.

З урахуванням того, що, згідно зі звітністю самого "Евертона" за попередні чотири звітні періоди, він зазнав збитків, що перевищують 400 млн фунтів, а також того, що Моширі за час володіння командою витратив на неї 750 млн фунтів стерлінгів, виходить, що колишній власник клубу фактично зафіксував збитки від інвестицій.

Чемпіонат Англії "Евертон" востаннє вигравав у 1987 році (загалом на рахунку ліверпульців дев'ять титулів, завойованих з кінця XIX століття), а найвищим досягненням команди на міжнародній арені стала перемога в Кубку Кубків UEFA у 1985 році.

У поточній першості "Евертон" йде на 18-му місці. Тобто знаходиться у зоні вильоту з АПЛ.

Американський інвестфонд 777 Partners широко відомий на спортивному ринку. Зокрема, 777 Partners володіє 15% в іспанському футбольному клубі "Севілья", інвестфонду належить майже 100% італійської "Дженоа", 100% акцій бельгійського клубу "Стандард" і майже 65% німецького клубу "Герта". Усі ці придбання 777 Partners здійснив за останні п'ять років.

Нагадаємо, навесні 2022 року американський бізнесмен Тодд Боелі купив "Челсі" за 4,25 млрд фунтів стерлінгів. Родина Глейзер, яка володіє "Манчестер Юнайтед", вже більше року продає клуб і просить за нього майже 6 млрд фунтів.

Тепер, після продажу "Евертона" 777 Partners, вже рівно половина з 20 клубів АПЛ належить американським власникам.