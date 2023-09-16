Шевченківський районний суд Києва переобрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Про це повідомляє "Суспільне".

Йому змінили запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір у 3 млрд 891 млн гривень.

Прокурор з Бюро економічної безпеки виступив за підвищення розміру застави до 5 мільярдів 877 мільйонів гривень.

Адвокат Коломойського у відповідь стверджує, що розмір застави немає обґрунтування, оскільки немає доказів, що його клієнт може внести таку суму. Він наголошує, що Коломойський вже перебуває під вартою, тому втекти, перешкоджати, або впливати на свідків неможливо.

Нагадаємо, українському олігарху Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру. Йдеться про справу в незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень.