Які втрати в окупантів: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
На 16 вересня 2023 року Збройні Сили України вже ліквідували 271 790 солдатів з армії російської федерації. За останню добу знищено ще 350 військовослужбовців. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати рф:
- особового складу - близько 271 790 (+350) осіб
- танків - 4616 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 8824 (+10) од,
- артилерійських систем - 5988 (+16) од,
- РСЗВ - 774 (+0) од,
- засоби ППО - 521 (+0) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4738 (+24),
- крилаті ракети - 1455 (+0),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8525 (+33) од,
- спеціальна техніка - 891 (+2).
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