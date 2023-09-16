Російського композитора Ігоря Ніколаєва екстрено госпіталізували. За інформацією росЗМІ, 63-річний Ніколаєв потрапив до одного з медичних закладів москви через проблеми із серцем.

Крім того, в січні цього року композитора також доставляли до лікарні з підозрою на інфаркт. Тоді його стан вдалося стабілізувати, і йому встановили два стенти.

Ігоря Ніколаєва знову госпіталізували до лікарні через жалоби на біль у грудях і серцеві проблеми. Ймовірно, композитору доведеться пройти нову операцію.

Наразі ніхто з його оточення не надає коментарів щодо його госпіталізації. Проте, росЗМІ повідомляють, що стан композитора "критичний".

Варто зауважити, що Ігор Ніколаєв є кумом Алли Пугачової та Максима Галкіна, і він хрестив їхнього сина Гаррі. Щодо російсько-українського конфлікту, композитор тримався пасивно і не висловлював свою позицію, обираючи мовчання.

Однак наприкінці 2022 року разом із донькою Пугачової, Крістіною Орбакайте, він взяв участь у концерті, де виступив у синьо-жовтих костюмах. Це викликало хвилю обурення серед росіян, які вважали, що таким чином Ніколаєв, а також його куми Пугачова та Галкін, виразили підтримку Україні.