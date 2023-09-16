У Силах спеціальних операцій України розповіли, що атака на завод у Севастополі стала можливою завдяки проникненню українських бійців за лінії ворога і їхньому управлінню вогнем.

Згідно з інформацією, наданою Силами спеціальних операцій, вони отримали розголошену інформацію від кількох джерел щодо можливого місцезнаходження великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі.

Для встановлення цілей, наведення вогню, і корекції стрільби, а також для проведення розвідки вглибині позицій противника, оператори Сил спеціальних операцій були викликані на службу. На борту суден група наблизилася до безпечного місця і перемістилась на берег завдяки підводним засобам.

Після того, як воїни проникли на берег, вони виконали ідентифікацію та наведення на ціль. Під час подальшого нападу група бійців використовувала корекцію вогню та підтвердила знищення цілей. По завершенню операції бійці ССО успішно повернулися на контрольну територію.