Україні були передані від США промислові 3D-принтери для виготовлення запчастин для військової техніки прямо на полі бою. Цю інформацію оголосив помічник керівника Пентагону з питань закупівель і обслуговування, Вільям ЛаПлант, як повідомляє "Голос Америки".

За інформацією представника Міністерства оборони США, в Україну були доставлені такі високотехнологічні 3D-принтери промислового класу в серпні. Минулого тижня українські військові завершили навчання з експлуатації цих пристроїв, додав американський чиновник.

Ми говоримо про 3D-принтер, який має розмір, схожий на велику вантажівку, і українські військові успішно навчилися використовувати це обладнання. Тепер вони можуть друкувати всі необхідні деталі, - роз’яснив він.

ЛаПлант відзначив, що наявність таких принтерів у Україні змінює ситуацію кардинально, оскільки вони прискорюють процес і відкривають нові можливості.