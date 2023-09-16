США передали Україні 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки [ Редагувати ]
Україні були передані від США промислові 3D-принтери для виготовлення запчастин для військової техніки прямо на полі бою. Цю інформацію оголосив помічник керівника Пентагону з питань закупівель і обслуговування, Вільям ЛаПлант, як повідомляє "Голос Америки".
За інформацією представника Міністерства оборони США, в Україну були доставлені такі високотехнологічні 3D-принтери промислового класу в серпні. Минулого тижня українські військові завершили навчання з експлуатації цих пристроїв, додав американський чиновник.
Ми говоримо про 3D-принтер, який має розмір, схожий на велику вантажівку, і українські військові успішно навчилися використовувати це обладнання. Тепер вони можуть друкувати всі необхідні деталі, - роз’яснив він.
ЛаПлант відзначив, що наявність таких принтерів у Україні змінює ситуацію кардинально, оскільки вони прискорюють процес і відкривають нові можливості.
За допомогою 3D-друку можна виробляти не лише деталі швидше, але і створювати складні вироби, які були б неможливі у звичайних умовах, - підкреслив представник Пентагону.
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