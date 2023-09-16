росія планує атакувати енергетичну інфраструктуру України взимку. Імовірно, окупанти використовуватимуть ракети, які були вироблені у цьому році. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Британські розвідники відзначили, що протягом минулої осені та зими росія активно користувалася крилатими ракетами повітряного базування, зокрема, типами Х-101 та Х-102 (AS-23a KODIAK), під час атак на Україну. Окупанти використовували стратегічну авіацію для здійснення ударів з глибини території російської федерації.

Звіти з відкритих джерел, з іншого боку, свідчать про те, що починаючи з квітня 2023 року, обсяги виробництва ракет зменшилися. Однак російські лідери висловлюють намір збільшити темпи виробництва.