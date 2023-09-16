"Якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, їх доведеться "викурити"" - Данілов [ Редагувати ]
Атаки на окупований Крим будуть продовжуватися в майбутньому, і це триватиме до того часу, поки Україна не звільнить півострів від окупантів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтервʼю "Українському радіо".
Він зазначив, що Україна звільнить Крим у такий спосіб, у який вважатиме за потрібне.
"На сьогодні виглядає так, що якщо росіяни не підуть з Криму самостійно, нам доведеться їх звідти "викурити" за допомогою зброї, яка є в нас в наявності.Частина озброєння, яке вражає ворога на нашій території, зокрема в Криму, – це виконання ракетної програми й наші новітні розробки, які на сьогодні не гірші, ніж західні зразки", - заявив він.
Данілов також висміяв росіян, які стверджують, що систему протиповітряної оборони "Тріумф" неможливо зруйнувати, оскільки "вона захищає саму себе".
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