Українські жінки можуть отримати безкоштовні послуги в пологових будинках, і ці витрати будуть відшкодовані державою. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

В Україні існує 306 медичних закладів, включаючи лікарні та пологові будинки, які уклали угоди з Національною службою здоров'я щодо надання послуги "Медична допомога при пологах". Ці заклади надають безоплатні послуги для майбутніх батьків та немовлят.

Вагітним жінкам надається можливість обрати пологовий заклад з тих, що мають угоди з НСЗУ, але вони не мають можливості вибору лікаря, який буде їх обслуговувати під час пологів. Державна програма охоплює послуги при пологах, надавані черговою акушерською бригадою.

Безкоштовні послуги для породіль:

медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;

партнерські пологи;

ведення неускладнених та ускладнених пологів;

проведення ургентного або планового кесаревого розтину;

моніторинг стану роділлі й плода;

зниження відчуття болю – епідуральна аналгезія та інші методи;

анестезіологічне забезпечення;

лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;

консультування лікарями інших спеціальностей;

проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;

пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;

щеплення для немовляти;

консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;

надання психологічної підтримки;

харчування в умовах стаціонару тощо.

Міністерство підкреслює, що жінкам, які народжують, не потрібно сплачувати за кесарів розтин, оскільки Програма медичних гарантій охоплює як неускладнені, так і ускладнені випадки пологів.