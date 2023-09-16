У МОЗ розповіли, за що не потрібно платити в лікарнях під час війни [ Редагувати ]
Українські жінки можуть отримати безкоштовні послуги в пологових будинках, і ці витрати будуть відшкодовані державою. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
В Україні існує 306 медичних закладів, включаючи лікарні та пологові будинки, які уклали угоди з Національною службою здоров'я щодо надання послуги "Медична допомога при пологах". Ці заклади надають безоплатні послуги для майбутніх батьків та немовлят.
Вагітним жінкам надається можливість обрати пологовий заклад з тих, що мають угоди з НСЗУ, але вони не мають можливості вибору лікаря, який буде їх обслуговувати під час пологів. Державна програма охоплює послуги при пологах, надавані черговою акушерською бригадою.
Безкоштовні послуги для породіль:
- медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою;
- партнерські пологи;
- ведення неускладнених та ускладнених пологів;
- проведення ургентного або планового кесаревого розтину;
- моніторинг стану роділлі й плода;
- зниження відчуття болю – епідуральна аналгезія та інші методи;
- анестезіологічне забезпечення;
- лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;
- консультування лікарями інших спеціальностей;
- проведення постконтактної АРТ профілактики дітям, народженим від ВІЛ-позитивних матерів;
- пульсоксиметричний скринінг критичних вроджених вад серця, оцінювання слуху в новонароджених;
- щеплення для немовляти;
- консультування жінок з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції;
- надання психологічної підтримки;
- харчування в умовах стаціонару тощо.
Міністерство підкреслює, що жінкам, які народжують, не потрібно сплачувати за кесарів розтин, оскільки Програма медичних гарантій охоплює як неускладнені, так і ускладнені випадки пологів.
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