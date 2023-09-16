Знищили російської техніки на 2 млн доларів: українські військові мали успіх на Донеччині [ Редагувати ]
В Донецькій області військові за допомогою дронів з нічною оптикою знищили ворожу техніку на 2 млн доларів. Про це повідомили у Генштабі.
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК)"АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка успішно застосувала дрони з нічною оптикою по ворожій техніці.
Втрати окупантів:
БТР-80 – пошкоджено.
Озброєння: кулемет 14.5 мм та 7.62 мм.
Екіпаж: 3 особи.
Десант: 7 осіб.
БМП-2 – знищено.
Озброєння: автоматична гармата 30мм, ПТРК "Фагот".
Екіпаж: 3 особи.
Десант: 8 осіб.
БРЕМ (броньована ремонтно-евакуаційна машина) – знищено.
Сукупна вартість ураженої техніки – бл. $2млн.
по темі
За останню добу знищено ще 350 військовослужбовців
Сил оборони півдня України опублікували, ймовірно, перший знятий удар по новітній російській САУ 2С35 "Коалиция-СВ". На жаль, САУ змогла втекти з суттєвими пошкодженнями вежі
Бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади з допомогою FPV-дрона знищили на Луганщині російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек"
Президент України Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української далекобійної зброї по цілі за 700 км
Сили оборони України за минулу добу, 29 серпня, знищили 570 окупантів і 109 одиниць ворожого озброєння - 26 артилерійських систем, 9 танків і 17 бойових броньованих машин (ББМ)