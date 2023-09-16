У єврейській школі Києва відсвяткували Рош га-Шана [ Редагувати ]
Нині велике свято в усіх, хто сповідує юдаїзм. Рош га-Шана, або Новий рік, заведено святкувати 2 дні поспіль. Аби кожен вірянин міг добре подумати й попросити вибачення перед Всевишнім за вчинки минулого року і загадати бажання на рік прийдешній. Відзначили Рош га-Шана і в одній з єврейських шкіл Києва.
Ще з дитинства вони знають: Рош га-Шана - одне із головних свят. На столі традиційні страви: голова риби, кругла хала, мед, яблука.
Ян Приворотський - викладач історії традицій єврейського народу:
Єврейський народ має бути в голові, а не у хвості. Потрібно також щоб були плоди гранату, кажуть, що у плодів гранату 613 зерняток - це співпадає з заповітами, які нам сказав Всевишній, що ми маємо робити й чого ми не можемо робити.
Перед святковим обідом, малеча заспівала пісню.
Цю школу понад 20 років тому побудували головний рабин Києва Йонатан Маркович та його дружина.
Йонатан Маркович - головний рабин Києва, засновник єврейської школи у Києві:
За єврейською традицією, діти - найважливіші. Я думаю, що не лише за єврейською традицією. Адже який фундамент ми зараз покладемо, так їхнє життя і складеться. Це як дерево. Ми намагаємося, щоб ці діти, що мешкають в Україні, укорінилися тут, в Україні, жили в Україні.
Інна Маркович - засновниця єврейської школи у Києві:
Ми намагаємося дати тим молодим росткам гідне майбутнє, щоб потім вони гідно піклувалися про країну.
Діти зізнаються: Новий рік - одне з найулюбленіших їхніх свят.
Єхезкель Маркович - син засновників єврейської школи у Києві:
Кожний рік ми святкували тут свята, але кожний рік - це було трішки по-іншому, щоб було цікаво для дітей.
Під час застілля дітям дали змогу потрубити у шофар - єврейський ритуальний духовий інструмент.
А головний рабин Києва показав дітям, як правильно користуватися шофаром.
За єврейським літочисленням, цьогорічне свято ознаменує настання п'ять тисяч сімсот вісімдесят четвертого року з моменту створення світу.
по темі
Попри заклики ізраїльського уряду не їхати до України через війну, цього року до міста прибуло близько тридцяти п'яти тисяч паломників-хасидів. Як вони відзначають Новий Рік?
День пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відзначається кожного року в одну дату - 30 вересня за григоріанським календарем, але цьогоріч вперше відзначатимемо його за новим календарем
Понад 27 тисяч прочан-хасидів уже приїхали в Умань на святкування Рош Га-Шана - юдейського нового року. Цьогоріч його відзначатимуть з 15 по 17 вересня. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник міського голови Умані Олег Ганич
Воздвиження Чесного Хреста Господнього приурочене знайденню хреста з розп'яття Ісуса і є одним з дванадцяти великих церковних свят
Одне з найбільших православних свят - Покрова Пресвятої Богородиці