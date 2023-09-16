Окупанти завдали по Харкову щонайменше чотири ракетні удари [ Редагувати ]
У суботу, 16 вересня, російські окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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