Росія активно шукає українські бомбардувальники, з яких наші бійці атакували кораблі у Чорному морі. Напередодні армія країни-агресорки безпілотниками атакувала Хмельниччину. Запустила 17 "Шахедів". Усі наше ППО збило. Повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат.

Щоправда, без пошкоджень не минулося. Уламки ворожих дронів впали на приватні будинки, школу та котельню в одному із сіл області. Наразі комунальні служби ліквідовують там наслідки атаки.

Чергова атака "Шахедами" наробила чимало лиха в одному із сіл Хмельниччини. Люди залишились без світла та води. Частково зруйновано понад десяток будівель

Алла Яснюк, староста села:

росія-терористка атакувала нашу громаду, наше село. І це вже не перший раз. Ось подивіться, яка вирва, скільки шкоди вона наробила.

Звуки "Шахедів" і вибухи місцеві мешканці почули вдосвіта. Пані Надія розбудила сусідок по 4-квартирному будинку. Жінки заховались у погребі.

Надія Нестечук, постраждала:

Ми побігли в льох, тільки сіли, і цей страшний вибух, щось зірвалось. Я кажу: Любо, летять вікна, все летить. І ця панель прикриває. І ми вискочили. І не знаємо, куди бігти.

Любов Хомин, постраждала:

Кричали, бігли. Всі люди бігли. Почали дивитися, що ціле, що не ціле. Я в хату боялась зайти. Зайшла в хату - люстра розбита, холодильники відкриті, потолок впав. А на 2 поверсі, ніби все ціле.

Внаслідок атаки, в селі пошкоджено і школу. Це вже 69 освітній заклад, що зазнав руйнувань на Хмельниччині, від початку повномасштабної війни

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:

За результатами падіння уламків, постраждало 12 домоволодінь і 1 загальноосвітня школа, в якій вибито 28 вікон.

Вже на ранок, після атаки, в селі розпочали відновлення школи, котельні й приватних будинків. Вже повернули селянам електрику та воду, тепер замінюють вікна та двері, ремонтують дахи.

Рашисти вже не вперше атакують цивільні об’єкти Старокостянтинівщини. Цього разу постраждали лише будівлі. Люди вціліли.

Микола Мельничук, голова Старокостянтинівської громади:

Ушкоджено понад 130 приватних будинків і 16 багатоповерхівок. Школа і садочок. Все відновлено за кошти місцевого бюджету.

Вже за кілька днів планують завершити ремонти. Зокрема, відновити й цей будинок, де понад рік живе переселенка з Запоріжжя, пані Оксана із двома дітьми. П’ять місяців тому на фронті загинув її чоловік.

Оксана Закутня, постраждала, переселенка із Запоріжжя: