Підвищення зарплат вчителів: коли і на скільки [ Редагувати ]
Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Загалом на освіту закладено 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн). Це майже на 22% більше, ніж 2023 року. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
По освіті - заробітну плату вчителів буде підвищено, передбачено фінансування облаштування укриттів та безбар’єрних просторів у навчальних закладах, придбання автобусів, модернізація їдалень та інше.
У Міністерстві освіти та науки повідомили, що загальний фонд міністерства на 2024 рік складає 148,5 млрд грн зі 178 млрд грн.
Основні показники, закладені в проєкт держбюджету на 2024 рік:
- Освітня субвенція - 102,9 млрд грн (майже на 18% більше, ніж 2023 року);
Збільшення освітньої субвенції дасть змогу підвищити зарплати працівникам освіти: на 10% з 1 січня і ще на 12% з 1 липня (за тарифною сіткою).
- Облаштування укриттів - 2,5 млрд грн, що на мільярд більше, ніж цього року;
- Підручники й посібники для школярів — 1,5 млрд грн;
2022 року кошти на друк підручників були спрямовані на потреби армії. Цьогоріч на це виділено 754,9 млн грн, яких не достатньо для забезпечення всієї потреби в підручниках.
- Субвенція НУШ - 1,5 млрд грн;
За ці кошти для 5-7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, а також забезпечать восьмий пілотний клас. Окрім того, виділення субвенції дасть змогу підготувати вчителів.
У 2022 і 2023 роках реформа тривала без фінансової підтримки з боку держави. Міністерство анонсувало, що субвенцію НУШ уряд поверне ще цього року. Наступного ж МОН планує повноцінно відновити фінансування Нової української школи.
- Субвенція на шкільні автобуси - 1 млрд грн;
Разом зі співфінансуванням з місцевих бюджетів це дасть змогу придбати орієнтовно 500 шкільних автобусів.
- Модернізація харчоблоків у школах - 1,5 млрд грн;
- Субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами - 304,6 млн грн;
- Субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти - 500 млн грн;
- Розвиток вищої та фахової передвищої освіти - 500 млн грн;
- Підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО - на 227 млн грн більше, ніж 2023 року. На 100 млн грн більше "базового", тобто формульного фінансування, і на 127 млн грантового у порівнянні з 2023;
- Підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО - 118 млн грн, що на 100 млн більше, ніж 2023 року;
Національний фонд досліджень і грантова підтримка науковців - 610,4 млн грн, що на понад 100 мільйонів більше, ніж у цьогорічному бюджеті.
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