Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Загалом на освіту закладено 178,8 млрд грн (+22,9 млрд грн). Це майже на 22% більше, ніж 2023 року. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

По освіті - заробітну плату вчителів буде підвищено, передбачено фінансування облаштування укриттів та безбар’єрних просторів у навчальних закладах, придбання автобусів, модернізація їдалень та інше.

У Міністерстві освіти та науки повідомили, що загальний фонд міністерства на 2024 рік складає 148,5 млрд грн зі 178 млрд грн.

Основні показники, закладені в проєкт держбюджету на 2024 рік:

Освітня субвенція - 102,9 млрд грн (майже на 18% більше, ніж 2023 року);

Збільшення освітньої субвенції дасть змогу підвищити зарплати працівникам освіти: на 10% з 1 січня і ще на 12% з 1 липня (за тарифною сіткою).

Облаштування укриттів - 2,5 млрд грн, що на мільярд більше, ніж цього року;

Підручники й посібники для школярів — 1,5 млрд грн;

2022 року кошти на друк підручників були спрямовані на потреби армії. Цьогоріч на це виділено 754,9 млн грн, яких не достатньо для забезпечення всієї потреби в підручниках.

Субвенція НУШ - 1,5 млрд грн;

За ці кошти для 5-7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, а також забезпечать восьмий пілотний клас. Окрім того, виділення субвенції дасть змогу підготувати вчителів.

У 2022 і 2023 роках реформа тривала без фінансової підтримки з боку держави. Міністерство анонсувало, що субвенцію НУШ уряд поверне ще цього року. Наступного ж МОН планує повноцінно відновити фінансування Нової української школи.

Субвенція на шкільні автобуси - 1 млрд грн;

Разом зі співфінансуванням з місцевих бюджетів це дасть змогу придбати орієнтовно 500 шкільних автобусів.

Модернізація харчоблоків у школах - 1,5 млрд грн;

Субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами - 304,6 млн грн;

Субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти - 500 млн грн;

Розвиток вищої та фахової передвищої освіти - 500 млн грн;

Підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО - на 227 млн грн більше, ніж 2023 року. На 100 млн грн більше "базового", тобто формульного фінансування, і на 127 млн грантового у порівнянні з 2023;

Підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО - 118 млн грн, що на 100 млн більше, ніж 2023 року;

Національний фонд досліджень і грантова підтримка науковців - 610,4 млн грн, що на понад 100 мільйонів більше, ніж у цьогорічному бюджеті.