Місто-герой Херсон сьогодні святкує двохсотсорокап'ятиріччя. На долю обласного центру випало чимало випробувань. Окупація, звільнення, щоденні обстріли, підрив Каховської ГЕС і внаслідок затоплення. Утім місто - живе! В нього повертаються люди, його відновлюють. Сьогодні в Херсоні звісно без масових гулянь і святкування. Про місто-герой дивіться далі.

Лариса, жителька Херсона:

Я три рази потрапляла під мінометний обстріл. Я бігла, я не думала, що так швидко вмію бігати.

Лариса з рідного міста не виїжджала. Щодня зі страхом дивилася на окупантів, які захопили місто на початку березня 2022 року. Рашисти господарювали у Херсоні, з магазинів зникала їжа, але не згасала надія у серцях українців. І Херсон таки звільнили!

Захисників України херсонці зустрічали з квітами, сльозами на очах та обіймами. І з неймовірною кількістю українських прапорів на плечах, будівлях та у руках. Цього налякані люди чекали вісім місяців. А на початку окупації героїзмом херсонців захоплювався весь світ.

Херсон - це Україна!

Окупантів у центрі Херсона зустрічав багатотисячний мітинг. І тоді херсонці одягали на плечі українські прапори. І говорили: росії тут не бути! Люди йшли назустріч ворожим танкам та БТРам. І не зупинялись, навіть коли росіяни почали стріляти.

Захопивши місто, росіяни розташували катівні у будівлях СБУ, облдержадміністрації та відділку поліції. Місцеві намагалися не виходити на вулицю або робити свої справи швидко, уникаючи російських військових.

Тетяна, жителька Херсона:

Ми з міста виїхали в передмістя, в Кіндейку, і жили там. Там чоловіків ховали, ми нікуди не ходили. Тільки виходили в місто на базар і то все бігом.

Свої злочини окупанти інколи ховали за одягом українських військових. Щоправда, місцевих цей маскарад не вводив в оману.

Лариса, жителька Херсона:

Вночі ми закривалися. Робили такі засувки, бо сильно боялися російських солдатів, бо вони напивалися. Мені дочка розповідала, вона на 4 поверсі, що вони напилися, підійшли під під'їзд і кричали: українці, ми вас захватили, ми Вас всіх уб'ємо. І стріляли просто хаотично.

Вороги скаженіли від роботи партизанів. Звільняти Херсон почали з Іванівки. Це було у перші дні липня 2022.

Пекло сонце, та гаряче окупантам було не через погоду. Українські військовослужбовці пошкодили логістичний шлях ворогів - Антонівський міст. Біля стратегічного об'єкта розташовувалося кілька ворожих військових баз.

Після атак українських військових у Чорнобаївці ворог почав масово утікати саме через Антонівський міст. Сили оборони України щодня просувались вперед. Наприкінці жовтня рашисти почали евакуйовувати так звані держустанови.

Перебиралися на лівий берег окупанти й самі. Натомість цивільних на підконтрольну Україні територію не випускали. 11 листопада у Херсон зайшли Збройні сили України.

За приблизними оцінками, через небезпеку для життя з Херсону виїхало понад 80% мешканців. Після деокупації в обласному центрі нові ризики: росіяни обстрілюють місто ледве не щодня.

Ворожі обстріли руйнували, магазини, автозаправки та багатоповерхівки. Рашисти не гребують нічим - обстрілюють лікарні, цілячись у хірургічні відділення та станції швидкої допомоги. Від початку війни на Херсонщині загинуло майже два десятки медиків. Лікар Дмитро Білий був убитий російськими терористами у свій перший робочий день.

Через прильоти обірвалися сотні життів!

Про ці події Ірина Левченко дізнавалась вже з новин, із жахом споглядаючи зруйновані будинки на знайомих вулицях. Разом з родиною Ірина виїхала з рідного міста у вересні. Деокупації не дочекалась, бо не витримала морально.

Ірина Левеченко, переселенка з Херсона:

Але коли виїхали й стали в чергу, і там наші були... Ми вже вдома!

Спочатку Ірина вирушила до Одеси, потім - до Вінниці. Поки облаштовувалася на новому місці, російські війська підірвали Каховську ГЕС. У зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів. Дісталось і Херсону.

Гинули люди, тварини та риба. На поміч херсонцям кинулись волонтери з усієї країни.

Ярослав Прокопенко, волонтер:

На тому місці, де випливали наші лодки, залишилися хлопці, вони розповідали, що залетів дрон, за 15 хвилин почався обстріл тої точки. Росіяни стріляли по людях евакуйованих. Ціль була - не військові, а цивільні люди. Перешкодити евакуації була їхня мета.

Ліквідовувати наслідки терористичного акту, здійсненого росіянами, завершили лише 30 серпня. Життя з нуля почала й Ірина. У Вінницю колишню керуючу рестораном запросила її колишня керівниця - Ганна Воскобойник. Жінка саме відроджувала свій бізнес і відновила виробництво фірмового Херсонського торта.

Ганна Воскобойник, переселенка з Херсона:

Спогади - їх не можна вкрасти. Як вкрали нашу домівку... Ти згадуєш ті моменти. Моменти щастя, моменти, коли ми святкували День міста.

Цьогоріч до Дня Херсону Ганна відкриває у Вінниці третій заклад. Мріє, щоб це місце об'єднало вимушених переселенців. Готуватиме для гостей також переселенка з Херсону.

Тетяна Сидорова, переселенка з Херсона:

Дуже тяжко на серці, чесно кажучи, коли я згадую місто Херсон... І я б дуже хотіла, щоб він просто витримав. Просто витримав. Почекав ще трішки... А ми коли приїдемо, то ми все відбудуємо. І все буде як раніше... Навіть краще.

Ганна Воскобойник, переселенка з Херсона:

Обов'язково все буде добре. Херсон буде розквітати. Наш край буде гарний. Треба буде відбудовувати. Багато працювати для цього. Але ж воно того варте.

Вони відчують себе вдома, лише коли повернуться в Херсон, кажуть переселенки. Зізнаються: готові працювати, тільки б відбудувати пошкоджене ворожими обстрілами місто. І дуже пишаються херсонцями, які попри усе, залишаються сильними й не здаються.