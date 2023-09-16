Місто-герой Херсон святкує 245-річчя: як воно витримало всі випробування [ Редагувати ]
Місто-герой Херсон сьогодні святкує двохсотсорокап'ятиріччя. На долю обласного центру випало чимало випробувань. Окупація, звільнення, щоденні обстріли, підрив Каховської ГЕС і внаслідок затоплення. Утім місто - живе! В нього повертаються люди, його відновлюють. Сьогодні в Херсоні звісно без масових гулянь і святкування. Про місто-герой дивіться далі.
Лариса, жителька Херсона:
Я три рази потрапляла під мінометний обстріл. Я бігла, я не думала, що так швидко вмію бігати.
Лариса з рідного міста не виїжджала. Щодня зі страхом дивилася на окупантів, які захопили місто на початку березня 2022 року. Рашисти господарювали у Херсоні, з магазинів зникала їжа, але не згасала надія у серцях українців. І Херсон таки звільнили!
Захисників України херсонці зустрічали з квітами, сльозами на очах та обіймами. І з неймовірною кількістю українських прапорів на плечах, будівлях та у руках. Цього налякані люди чекали вісім місяців. А на початку окупації героїзмом херсонців захоплювався весь світ.
Херсон - це Україна!
Окупантів у центрі Херсона зустрічав багатотисячний мітинг. І тоді херсонці одягали на плечі українські прапори. І говорили: росії тут не бути! Люди йшли назустріч ворожим танкам та БТРам. І не зупинялись, навіть коли росіяни почали стріляти.
Захопивши місто, росіяни розташували катівні у будівлях СБУ, облдержадміністрації та відділку поліції. Місцеві намагалися не виходити на вулицю або робити свої справи швидко, уникаючи російських військових.
Тетяна, жителька Херсона:
Ми з міста виїхали в передмістя, в Кіндейку, і жили там. Там чоловіків ховали, ми нікуди не ходили. Тільки виходили в місто на базар і то все бігом.
Свої злочини окупанти інколи ховали за одягом українських військових. Щоправда, місцевих цей маскарад не вводив в оману.
Лариса, жителька Херсона:
Вночі ми закривалися. Робили такі засувки, бо сильно боялися російських солдатів, бо вони напивалися. Мені дочка розповідала, вона на 4 поверсі, що вони напилися, підійшли під під'їзд і кричали: українці, ми вас захватили, ми Вас всіх уб'ємо. І стріляли просто хаотично.
Вороги скаженіли від роботи партизанів. Звільняти Херсон почали з Іванівки. Це було у перші дні липня 2022.
Пекло сонце, та гаряче окупантам було не через погоду. Українські військовослужбовці пошкодили логістичний шлях ворогів - Антонівський міст. Біля стратегічного об'єкта розташовувалося кілька ворожих військових баз.
Після атак українських військових у Чорнобаївці ворог почав масово утікати саме через Антонівський міст. Сили оборони України щодня просувались вперед. Наприкінці жовтня рашисти почали евакуйовувати так звані держустанови.
Перебиралися на лівий берег окупанти й самі. Натомість цивільних на підконтрольну Україні територію не випускали. 11 листопада у Херсон зайшли Збройні сили України.
За приблизними оцінками, через небезпеку для життя з Херсону виїхало понад 80% мешканців. Після деокупації в обласному центрі нові ризики: росіяни обстрілюють місто ледве не щодня.
Ворожі обстріли руйнували, магазини, автозаправки та багатоповерхівки. Рашисти не гребують нічим - обстрілюють лікарні, цілячись у хірургічні відділення та станції швидкої допомоги. Від початку війни на Херсонщині загинуло майже два десятки медиків. Лікар Дмитро Білий був убитий російськими терористами у свій перший робочий день.
Через прильоти обірвалися сотні життів!
Про ці події Ірина Левченко дізнавалась вже з новин, із жахом споглядаючи зруйновані будинки на знайомих вулицях. Разом з родиною Ірина виїхала з рідного міста у вересні. Деокупації не дочекалась, бо не витримала морально.
Ірина Левеченко, переселенка з Херсона:
Але коли виїхали й стали в чергу, і там наші були... Ми вже вдома!
Спочатку Ірина вирушила до Одеси, потім - до Вінниці. Поки облаштовувалася на новому місці, російські війська підірвали Каховську ГЕС. У зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів. Дісталось і Херсону.
Гинули люди, тварини та риба. На поміч херсонцям кинулись волонтери з усієї країни.
Ярослав Прокопенко, волонтер:
На тому місці, де випливали наші лодки, залишилися хлопці, вони розповідали, що залетів дрон, за 15 хвилин почався обстріл тої точки. Росіяни стріляли по людях евакуйованих. Ціль була - не військові, а цивільні люди. Перешкодити евакуації була їхня мета.
Ліквідовувати наслідки терористичного акту, здійсненого росіянами, завершили лише 30 серпня. Життя з нуля почала й Ірина. У Вінницю колишню керуючу рестораном запросила її колишня керівниця - Ганна Воскобойник. Жінка саме відроджувала свій бізнес і відновила виробництво фірмового Херсонського торта.
Ганна Воскобойник, переселенка з Херсона:
Спогади - їх не можна вкрасти. Як вкрали нашу домівку... Ти згадуєш ті моменти. Моменти щастя, моменти, коли ми святкували День міста.
Цьогоріч до Дня Херсону Ганна відкриває у Вінниці третій заклад. Мріє, щоб це місце об'єднало вимушених переселенців. Готуватиме для гостей також переселенка з Херсону.
Тетяна Сидорова, переселенка з Херсона:
Дуже тяжко на серці, чесно кажучи, коли я згадую місто Херсон... І я б дуже хотіла, щоб він просто витримав. Просто витримав. Почекав ще трішки... А ми коли приїдемо, то ми все відбудуємо. І все буде як раніше... Навіть краще.
Ганна Воскобойник, переселенка з Херсона:
Обов'язково все буде добре. Херсон буде розквітати. Наш край буде гарний. Треба буде відбудовувати. Багато працювати для цього. Але ж воно того варте.
Вони відчують себе вдома, лише коли повернуться в Херсон, кажуть переселенки. Зізнаються: готові працювати, тільки б відбудувати пошкоджене ворожими обстрілами місто. І дуже пишаються херсонцями, які попри усе, залишаються сильними й не здаються.
по темі
Напередодні армія країни-агресорки безпілотниками атакувала Хмельниччину. Запустила 17 "Шахедів". Усі наше ППО збило. Щоправда, без пошкоджень не минулося. Наразі комунальні служби ліквідовують там наслідки атаки.
Усе літо жителі Марганця, що на Дніпропетровщині - провели без води. З питною водою людям допомагають волонтери. Та чи вистачає її усім?
Отримати гроші на освіту можуть ті, хто отримав ваучери від служби зайнятості. Про умови державної програми на прикладі прифронтового Запоріжжя - розкаже Інна Гогой.
Ганна Воскобойник змушена була залишити рідний дім, але не зрадила улюбленій справі. Разом з родиною Ганна тікала від окупації, залишивши виробничу потужність і техніку. Та коли переїхала у Вінницю знайшла в собі силу відновити справу життя. Нині на Поділлі смакують Херсонським тортом.
Галина Савінова зі своїми онуками знайшла прихисток на Львівщині. Відтоді щодня вона волонтерить. Про сильних вірою та не скорених війною - далі.