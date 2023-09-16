Противник продовжує відступати: у Східному угрупованні військ ЗСУ розповіли про бої під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Звільнення Андріївки - це в першу чергу оголення флангів ворога поблизу населеного пункту Бахмут. Водночас ЗСУ просунулися і взяли під вогневий контроль все більшу територію. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"Наразі на смузі відповідальності Східного угруповання військ тривають жорсткі інтенсивні бойові дії. Противник не полишає своїх бойових завдань, постійно обстрілює позиції наших захисників. Так за минулу добу на Бахмутському напрямку противник 376 разів обстрілював позиції ЗСУ. Відбулося 9 бойових зіткнень. Противник продовжує відступати та зазнає втрат на Бахмутському, Кліщіївському, Андріївському та Курдюмівському напрямках.
Там наші воїни продовжують завдавати противнику значних втрат. Також на цьому напрямку противник застосовував і свою авіацію - три авіаудари завдав він за минулу добу. 146 окупантів було ліквідовано.
Наші захисники продовжують виявляти та завдавати вогневе ураження по ворожим цілям. За минулу добу була знищена одна МСТА-Б, дві МТ-12 "Рапіра", 8 одиниць автотехніки, і один пункт управління БПЛА... Окрім цього, було знищено 6 складів з боєприпасами та 5 безпілотників різних типів.
Звільнення Андріївки - це в першу чергу оголення флангів поблизу населеного пункту Бахмут... Окрім цього цей напрямок є важливим і з тої точки зору, що ми продовжуємо просуватися і брати під вогневий контроль все більшу територію, оскільки наша дальнобійна артилерія, високоточні боєприпаси зможуть досягати значне глибше в тил противника, завдавати йому ураження по логістичним маршрутам, командним пунктам та знищувати його склади та місце скупчення особового складу...
На Лимано-Куп'янському напрямку ворог зараз переважно застосовує свою артилерію. І намагається сконцентрувати свої зусилля саме на тих напрямках, де вон бачать перспективу. Наприклад за минулу добу найбільше таких зусиль він проявив поблизу Сватівського району та Сіверська. Там було завдано 136 і 128 артилерійських обстрілів відповідно", - розповів Ілля Євлаш.
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