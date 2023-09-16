У Брюсселі з офіційним візитом перебуває віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. У штаб-квартирі НАТО вона зустрілась з Генсеком Єнсом Столтенбергом, обговорювали майбутнє засідання Ради Україна-НАТО.

Коли воно відбудеться, а також якої підтримки чекати Україні від Альянсу - далі в ексклюзивному коментарі Ольги Стефанішиної.

Які теми обговорювали з Генсеком?

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Вітаю, всю зустріч ми присвятили реалізації рішень Вільнюського саміту. Це дуже важливо, тому що вперше відбувається така зустріч після політичних зустрічей лідерів самітів. Зазвичай, засіданнями самітів і завершується певний цикл діалогу, приймаються політичні рішення, політичні заяви. Це велика історична відмінність Вільнюського саміту, оскільки були ухвалені серйозні рішення, створена Рада Україна-НАТО й прийнято рішення, що Україна не матиме Плану дій щодо членства, відповідно скорочується ще один етап на нашому шляху до членства, буде внутрішня коротка програма по взаємосумісності з Альянсом. Була перша офіційна зустріч після Вільнюсу щодо обговорення виконання цих рішень, ми обговорили пропозиції щодо цієї програми реформ, і архітектуру майбутньої Ради Україна -НАТО - запропонували частоту цих засідань, якби це бачила українська сторона, якби це бачила сторона НАТО і союзників, і вже запропонували кілька засідань на найближчий час.

Якщо говоримо про Раду Україна-НАТО, чи відомо коли відбудеться наступна зустріч?

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Дійсно, це буде дуже велика й розгалужена структура, яка буде охоплювати й цивільні, і військові питання, вона, очевидно, буде збиратися на рівні лідерів і протягом року буде працювати на рівні всіх ключових міністерств державних структур, а вже у жовтні планується засідання Ради Україна-НАТО з таких стратегічних питань щодо цієї нової програми, водночас ця Рада також передбачає кризові консультації у форматі 4 статті Вашингтонського договору, такі консультації уже відбувалися з питань безпеки в Чорному морі й не виключено, що перед початком зими будуть ще одні такі консультації, можливо, ми погодимо їх найближчим часом.

Як просувається затвердження адаптованої річної національної програми Україна-НАТО? Чи погодили в Альянсі пріоритетні напрямки, які визначила Україна? І чи можете їх коротко назвати?

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Дуже важко коментувати, це такі речі, які не можна коментувати у деталях. Але ми сьогодні розуміємо, що цей документ матиме вимір, який буде стосуватися політичних реформ, ми будемо концентруватися на стратегічних документах, які ми сьогодні вже реалізовуємо, і посадові реформи по інших напрямках. Другий найбільший блок - це питання оборонного планування та взаємосумісності, це найбільш основний і важливий блок, який наближає нас безпосередньо до членства у НАТО. Він, на нашу думку, не має містити якихось екстраординарних нових речей або пріоритетів, ми вже багато роботи зробили й вона буде відображена у програмі по конкретних напрямках. Третій блок - це програми допомоги НАТО. На сьогодні є програми, які стосуються і реабілітації, і військової підтримки, і побудови сумісної системи ППО і багатьох інших напрямків. І звичайно, блок, який стосується саме функціонування Ради Україна-НАТО.

Яку військову підтримку обіцяють Україні в НАТО, і чи є конкретні пропозиції?

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України:

Військова допомога - це у першу чергу індивідуальна допомога союзників, союзників по НАТО. Незабаром у жовтні заплановане засідання міністрів оборони, а також засідання у форматі "Рамштайн". Це засідання відбудеться у Брюсселі, і відповідно всі рішення готуються до цієї дати й будуть озвучуватися там.

Скажіть, які ще зустрічі Ви плануєте в рамках робочого візиту в Брюсселі? Яких новин нам очікувати в напрямку євроінтеграції України?

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України: