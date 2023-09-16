В Умані хасиди святкують Рош га-Шана [ Редагувати ]
В Умані юдеї святкують Рош га-Шана. Попри заклики ізраїльського уряду не їхати до України через війну, цього року до міста прибуло близько тридцяти п'яти тисяч паломників-хасидів. Як вони відзначають Новий Рік - Ігор Левенок розкаже.
Умань. Святкування єврейського Нового року Рош га-Шана у розпалі. Це той самий день, в який згідно з віруваннями юдеїв, багато тисяч років тому були створені перші люди - Адам і Єва.
Ісраел, прочанин з Єрусалима:
Кто знает это место, это как человек родился новый. И не надо бояться. Нет войне, не надо ничего думать. И вообще приходите, кто меня слушает, и ваша душа будет чистой как новенькая…
Попри заклики ізраїльського уряду не їхати до України через війну, цього року в Умань прибуло близько тридцяти п'яти тисяч паломників-хасидів. Вони, як і у попередні роки, їдуть відзначати свято Рош га-Шана і молитися на могилі рабина Нахмана, хасидського лідера, який помер у 1810 році.
Гілель Коен, рабин:
Люди готовы взять все риски, потому что они хотят приехать к раввину, которым они живут. Весь год читают книги ребе Нахмана, они живут ребе Нахманом ежедневно. Они живут по его видению, по его книгам…
Цьогорічне святкування юдейського Нового року, як і минулого, є суперечливим через війну і загибель тисяч українців. В Умані наприкінці квітня від російської ракетної атаки загинули понад 20 місцевих жителів, серед яких шестеро дітей. Та для хасидів-прочан відвідання Умані є святим. Їхній праведник Нахман заповідав, що для кожного, хто зустріне Новий рік на його могилі, він стане щасливим. Вчора опівдні хасиди влаштували спільну молитву за в Україні. Її слова лунали з гучномовця, а повторювали їх тисячі паломників. І українське вітання серед євреїв тут вже стало трендом.
росія запустила фейки про можливий теракт в Умані. Мета ворожої країни - посіяти страх і паніку. Тож українська сторона вдалася до безпрецедентних заходів безпеки. До Умані прибули тисячі правоохоронців. На варті порядку стали навіть поліцейські з Ізраїлю та громадські активісти з єврейських організацій.
Олександр Хмара, голова ГО "Маген Україна":
Це класична ситуація, бо якщо не дай Боже щось трапиться, щоб потім зняти відео і сказати: "Дивіться, а ми говорили: вони всі нацисти". Є така інформація. Підозрілих осіб, я не можу сказати, що вони тут є. Але всі, які попадаються в наше поле зору, були виявлені в профайлінгу, чи були на них орієнтування, звичайно, вони оглядаються прискіпливо як службою безпеки, так і поліцією, так і міграційною поліцією. Наші комунікатори забезпечують переклад. Наші комунікатори володіють івритом, українською та англійською.
Традиційно паломники моляться, веселяться, співають і танцюють. А також не надто дбають про чистоту після своїх гулянь. Міська влада організувала армію прибиральників. Двірнички пані Ніна і пані Галина сміття збирають від ранку й до вечора. Та впоратися із купами непотребу не так просто.
- Ви тільки подивіться коло підїзду, які купи й скільки там стоїть сміття. Оце вони поїли біля під'їзду. І таке кожен день. Ще і гірше буває. - А може смітників нема? - Є, подивіться. Їм просто тяжко винести. Я не знаю, в себе вони, мабуть, так не смітять. А в нас смітять. Вони себе бережуть...
Святкування триватиме до понеділка. Цьогорічне паломництво хасидів до Умані стало наймасовішим після ковідних обмежень.
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